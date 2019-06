Ancora un appartamento a luci rosse scoperto a Castelfranco, due denunciate

Costringevano due donne cinesi, di 45 e 60 anni, a vendere il loro corpo all'interno di un appartamento all'interno del centro residenziale "Le Logge" di Castelfranco Veneto. A scoprire questa alcova, l'ennesima nella zona, sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto che hanno denunciato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione due connazionli delle squillo, una 53enne ed una 54enne, entrambe ufficialmente residenti a Milano. A dare il via alle indagini dei carabinieri sono stati alcuni residenti, stanchi di assistere ad uno strano viavai dall'appartamento. Erano decine i clienti che si rivolgevano alle squillo, appetite nonostante l'età avanzata per svolgere il mestiere più antico del mondo.