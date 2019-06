Castelfranco, 28enne sparito nel nulla da due settimane

Leonard Tamas, 28enne di origini romene, residente a Castelfranco con la famiglia, è letteralmente sparito nel nulla da due settimane e i famigliari si sono rivolti ai mezzi di informazione per denunciarne l'improvviso e strano allontanamento. A lanciare un appello pubblico è stata in queste ore la sorella del giovane, Andreaa. Leonard ha compiuto due giorni fa gli anni ma neanche questa occasione è stata utile a rompere il silenzio. L'ultima volta è stato visto uscire in bicicletta. Oggi, quando la notizia si è diffusa, sono giunte le prime segnalazioni: un cittadino avrebbe visto Leonard a San Polo di Piave. Non risulta sporta nessuna denuncia ai carabinieri.