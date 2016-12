Lutto a Castelfranco per la scomparsa di Livio Frattin, aveva 73 anni

CASTELFRANCO VENETO Lutto a Castelfranco per la scomparsa, all'età di 73 anni, di Livio Frattin è morto ieri all’età di 73 anni. Punto di riferimento nella politica cittadina, fin dai tempi della DC fino alla militanza nel PD in questi ultimi anni (nel 2005 fu candidato sindaco, perdendo al ballottaggio con Maria Gomierato), Frattin si è spento all’ospedale di Padova, dove si trovava ricoverato da circa tre settimane dopo che aveva subito un delicato intervento al cuore, a cui erano seguite delle complicazioni. Lascia la moglie, Maria, e due figli, Francesco ed Anna. I funerali avranno luogo mercoledì 28 dicembre alle ore 15 nel Duomo di Castelfranco Veneto, dove si giungerà dall'Ospedale Civile. Nella sua carriera politica spicca senza dubbio il suo impegno sociale come funzionario regionale, nell'Ulss8, da assessore comunale e infine come presidente della casa di riposo “Sartor”.

“La passione sociale e il senso civico di Livio Frattin sono stati un esempio per i tanti che negli anni a Castelfranco hanno deciso di avvicinarsi alla politica. Ho appreso con profonda tristezza la notizia della sua scomparsa: esprimo la mia vicinanza alla famiglia, a cui faccio le mie più sentite condoglianze”. Così la senatrice di “Fare!” Patrizia Bisinella riguardo la morte di Livio Frattin, protagonista per decenni della vita politica di Castelfranco Veneto. “Una persona che si è sempre contraddistinta per disponibilità verso gli altri ed attenzione per le persone più deboli, con un senso delle istituzioni e della collettività non comuni – prosegue -. Un uomo che di certo mancherà a Castelfranco, città per cui si è speso in modo instancabile e sempre mosso da valori sani, con la voglia di pensare al futuro e migliorare”.