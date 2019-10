Lucernario precipita sulla strada, tragedia sfiorata a Castelfranco Veneto

Paura nella serata di giovedì a Castelfranco per un lucernario che è precipitato sulla strada. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì in Borgo Vicenza e solo per un miracolo, in quel momento, non stavano transitando ne' automobilisti ne' passanti. Dal secondo piano è caduto un blocco da due quintali e mezzo di vetro. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri di Castelfranco Veneto.