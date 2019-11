Spaccio di marijuana, 19enne denunciato dai carabinieri

Nuova operazione antidroga dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto. I militari hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, un 19enne del posto, il quale, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 38 grammi di marijuana, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga.