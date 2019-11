Finte inserzioni per vendere auto, arrestato truffatore seriale

Nel pomeriggio di ieri,13 novembre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco hanno localizzato un pregiudicato italiano 56enne che era solito gravitare tra la zona della castellana e la provincia di Padova. L'uomo era da tempo ricercato perchè a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica padovana. All'uomo, individuato a Pontedera (PI), dopo lunghe ricerche, è stato notificato il provvedimento restrittivo che lo porterà a dover scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, per una serie di reati di truffa. La sua tecnica era molto consolidata e prevedeva la pubblicazione di auto in vendita su siti internet, quindi, una volta incassati i denari della caparra per l'acquisto, il truffatore si rendeva irreperibile. Il 56enne è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Pisa.