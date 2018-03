Incontro a Castelfranco Veneto "Le parole della cura - Medicina e filosofia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giovedì sera 22 marzo alle ore 20.45 presso il Centro Atlantis di Castelfranco Veneto (in via Postioma di Salvarosa, 23/A) la cooperativa sociale L’Incontro organizza l'incontro “Le parole della cura. Medicina e filosofia”. Una serata di riflessione sul tema della cura, a partire dal volume scritto dal filosofo e docente universitario Umberto Curi, edito da Raffaello Cortina. Con l'autore del libro, che nel suo saggio riflette sul concetto di salute dall’antica Grecia fino ai giorni nostri, ci sarà a dialogare Lorenzo Biagi, docente di Etica presso l'istituto universitario IUSVE di Venezia, nonché segretario della Fondazione Lanza di Padova. Il convegno è nato da un'idea del gruppo di lavoro Commissione Modelli di Cura, formata da alcuni soci della cooperativa L'Incontro, che dal 1991 opera nella Castellana nei settori della salute mentale, dell'assistenza ad anziani, disabili, e nell'animazione dei minori. La serata culturale è stata organizzata in collaborazione con il Centro Atlantis e la Libreria Massaro di Castelfranco Veneto. L'ingresso all'incontro è libero. “Sarà una serata di condivisione di idee e pensieri – spiegano gli organizzatori – per questo vi attendiamo numerosi”.