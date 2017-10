Travolge un passante con lo scooter e scappa, 19enne nei guai

CASTELFRANCO VENETO Un 19enne di Castelfranco Veneto è stato denunciato dalla polizia stradale per omissione di soccorso. Il giovane, senza precedenti penali alle spalle, si è reso protagonista venerdì scorso di un episodio di pirateria stradale. Poco dopo le 19, lungo viale Monfenera, il 19enne stava procedendo in sella al suo scooter quando quando si è scontrato con un 52enne che stava attraversando la strada. Il centauro è caduto a terra, si è rialzato ed è ripartito senza soccorrere il ferito che è stato poi trasportato dal Suem 118 in ospedale. Il "pirata", nel frattempo tornato a casa, è stato rintracciato dalla polizia stradale di Castelfranco. Il giovane non aveva detto nulla neppure ai genitori e di fronte agli agenti ha confessato. Perchè è fuggito? Il 19enne ha ammesso di essersi spaventato per le conseguenze di quell'incidente: guidava uno scooter, senza avere la patente, con una targa diversa da quella che avrebbe dovuto esserci, senza assicurazione e senza revisione. Per questo, oltre alla denuncia, il 19enne dovrà pagare una lunga sfilza di multe.