Fanno saltare in aria il Postamat, ladri in fuga a mani vuote

E' fallito un colpo tentato nella notte da una banda di ladri presso l'ufficio postale di Castelfranco Veneto, in via Roma. I malviventi, utilizzando probabilmente del gas acetilene, hanno fatto saltare in aria lo sportello postamat. Erano da poco trascorse le 5 del mattino. Dopo la deflagrazione (distintamente udita da alcuni residenti della zona) i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote. I danni causati all'ufficio sono stati molto ingenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto che ora indagano sull'episodio.