A Castelfranco Veneto le giornate europee sull'arteriopatia e patologie vascolare

CASTELFRANCO VENETO Mercoledì 15 Marzo a Castelfranco Veneto, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, incontro aperto alla popolazione sul tema dell’arteriopatia e della prevenzione vascolare. Si svolgerà in collaborazione con l’Unità operativa di Diabetologia e quella di Chirurgia Vascolare, presso la Sala Convegni dell'Ospedale San Giacomo. L’appuntamento è organizzato dall’associazione no profit AMAVAS (Associazione Contro le Malattie Vascolari) che dal 2014 ha istituito nel mese di marzo le Giornate Europee per la sensibilizzazione della popolazione sull'arteriopatia periferica e le patologie vascolari.

“Le Malattie Vascolari sono in gran parte prevenibili e prevenibile è la loro evoluzione speigano gli esperti -. Sono malattie croniche che aumentano nella popolazione, soprattutto con la crescita della vita media. Sono importanti per la qualità della vita e per la sua durata ed hanno un costo umano e sociale rilevante, superiore a quello di molte altre patologie. Ciò nonostante sono sottovalutate, non conosciute e affrontate solo nella loro fase più avanzata, quando il rischio di complicanze è molto alto e le possibilità di terapia molto ridotte”.

Una corretta informazione sull’argomento è fondamentale. “Le Malattie Vascolari, infatti, possono essere prevenute con abitudini di vita sane – proseguono - possono essere diagnosticate precocemente e vanno seguite con attenzione”. Le Giornate rappresentano un momento (che deve continuare durante l’anno) di attenzione su queste patologie, al fine di ottenere la maggiore sensibilità e il diretto coinvolgimento della popolazione e dei pazienti nell’autosospetto diagnostico e nel facilitare i propri medici di famiglia e gli specialisti nel raggiungere gli obiettivi di prevenzione sia della malattia che della sua evoluzione.