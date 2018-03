Svaligiato il negozio delle superbici, colpo dei ladri da "R-Alfier"

CASTELFRANCO VENETO Bici sportive, da competizione e di ingente valore, ma anche bici elettriche e bici tradizionali: in tutto ben 35 mezzi per un valore di circa 60mila euro. Questo l'ingente bottino di un furto messo a segno, nella notte tra mercoledì e giovedì, presso il negozio R-Alfier di Castelfranco Veneto, lungo via San Pio X. I malviventi, dopo aver sfondato una recinzione che confina con un prato, hanno forzato una finestra sul retro e una volta all'interno hanno trafugato i mezzi. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Castelfranco Veneto che passeranno al setaccio le telecamere della zona. Per Renzo Alfieri si tratta del terzo furto subito nell'arco degli ultimi anni.