Rapinano un 15enne, quattro giovani arrestati: tre sono minorenni

Hanno accerchiato e rapinato, minacciandolo con una bottiglia, uno studente di 15 anni che si è visto portar via la bici e il denaro che aveva in tasca da una vera e propria baby gang, composta da quattro giovani. I malviventi, tre minorenni ed un 18enne, sono stati identificati e arrestati poco dopo dai carabinieri: sono tutti incensurati, residenti nell'area della Castellana. Ora gli autori dell'episodio sono a disposizione della Procura per i minori di Venezia e della Procura di Treviso: devono rispondere del reato di rapina aggravata in concorso.

L'episodio è avvenuto lunedì sera, 25 maggio. I militari, con tre equipaggi, hanno bloccato la baby gang in Borgo Pieve, dopo un'indagine-lampo e ricerche frenetiche, seguite alla denuncia presentata dalla vittima e dal padre di questi.

