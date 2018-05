A Castelfranco sale il rischio licenziamenti al Mercatone Uno: dipendenti preoccupati

CASTELFRANCO VENETO C'è preoccupazione tra i 35 attuali dipendenti del Mercatone uno di Castelfranco. La catena di ipermercati è difatti pronta a cedere i propri rami d'azienda, in tutta la penisola, alla Cosmo e alla Shernon Holding e questo comporterà inevitabili conseguenze sui posti di lavoro dei vari punti vendita. Ad esempio, a Castelfranco sarebbero sufficienti solo 15 lavoratori sui 35 al momento occupati e quindi tra il personale serpeggia al momento preoccupazione per il destino professionale di ognuno. Inoltre, ancora non è chiaro quale sia il futuro dello stabile, anche se le previsioni parlano di tenerlo aperto solo per il settore dell'abbigliamento. Nel frattempo, come riporta "la Tribuna", è però iniziata una svendita totale con l'obiettivo di svuotare i magazzini della struttura.