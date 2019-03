Sovraffollato e senza licenza per la disco: "Salotto mondano" stangato

In uno stanzone al primo piano del ristorante "Salotto mondano" di Castelfranco Veneto, in via della Borsa, i proprietari avevano approntato una vera e propria discoteca con tanto di dj, musica a tutto volume e pubblicità degli eventi sui social. Sabato scorso gli ispettori della sezione amministrativa della Questura di Treviso, coordinati dal dirigente Massimo Bertino (NEL VIDEO), e i vigili del fuoco, intervenendo durante una festa, hanno scoperto che il "Salotto mondano" non aveva in realtà nessuna autorizzazione per l'attività di ballo (quella stanza era autorizzata semplicemente come bar) ma che soprattutto erano presenti, in un'area calpestabile di circa 200 metri quadrati, ben 650 persone (tre volte il consentito dalla legge, da stimare in 250 persone al massimo), con due delle tre porte d'emergenza ostruite (una dalla presenza del guardaroba, un'altra presentava la scritta "solo staff").

