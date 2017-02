San Valentino all’Alchimista di Castelfranco: una serata all’insegna dell’amore per il buon cibo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È la giornata dedicata all'amore, quella in cui le coppie festeggiano la felicità e il sentimento più bello. E come celebrare, in modo non banale, il giorno di San Valentino evitando stereotipi e piatti prevedibili? Basta saper scegliere. Martedì 14 febbraio l'Alchimista di Castelfranco Veneto propone una serata in cui ad essere protagonista è l'amore per il buon cibo e la passione per i piatti fuori dall'ordinario. Così gli innamorati potranno gustare a tavola il sentimento e la passione che li accompagna tutti i giorni. Il menu è una successione raffinata di piatti in cui il pesce si alterna alla carne, in cui la predilezione di Simone Baggio per il Giappone si ritrova nell'uso del sakè e nei nighiri ed in cui accostamenti inediti e consistenze diverse si armonizzano insieme. Un viaggio che dal territorio trevigiano arriva in Oriente, attraversando orti e mare. Al radicchio tardivo il compito di accompagnare la tacchinella, al sakè quello di esaltare lo sgombro, al pepe di Sichuan quello di dare carattere alla crema di topinambur. La chiusura della serata spetta alla pigna colada, per celebrare l'amore in modo memorabile e spensierato. San Valentino all'Alchimista Menu Sakè apple mule Bruschetta (spuma di burrata, gelè di pomodorino giallo e pane ai cereali) Terrina di tacchinella con radicchio tardivo all'agrodolce Julienne di seppie alla vaniglia su chips nere soffiate di tapioca Nighiri di sgombro fresco profumato al sakè Crema di topinambur con cozze, croccante di vermouth Cocchi e pepe di Sichuan Risotto alla rapa rossa, formaggio Blue 61 e gocce di aceto ai lamponi Guancetta di maiale laccata su letto di spinacini e nocciole con composta di cranberry freschi e carotine viola Giocando con la pigna… colada 35 euro più bevande Info e iscrizioni: info@alchimista.org; 0423 738052