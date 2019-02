Figli "scrocconi" alla festa, la rissa tra genitori finisce in tribunale

Non ci sarà la sentenza, se non solo per uno degli imputati che ha una recidiva specifica, nel processo a tre italiani e a una coppia di marocchini tutti accusati di rissa e lesioni. Il procedimento è stato infatti rinviato al prossimo ottobre ma già la prossima estate scatterà la prescrizione. A scatenare la zuffa in pieno giorno il 31 marzo del 2012 in una scuola di Castelfranco il tentativo di due ragazzini, figli della coppia di marocchini, di infilarsi come dei portoghesi al buffet della festicciola e mangiare a sbaffo.

Secondo la ricostruzione dei fatti un papà avrebbe beccato uno degli "scrocconi" mentre si rimpinzava al tavolo del cibo e lo avrebbe afferrato per una spalla, strattonandolo dopo avergli intimato di andare via e buttandolo a terra, provocandogli una lussazione. In lacrime il ragazzino sarebbe scappato fuori andando poi ad avvisare i genitori. Che sono arrivati poco dopo intenzionati a saldare il conto. Ed è a quel punto che sarebbe scoppiata la rissa. I testimoni oculari hanno riferito di una scena all'insegna del "tutti contro tutti": schiaffi, pedate, parolacce e minacce, spinte e persino bastonate.

Il papà marocchino si sarebbe fatto indicare dal figlio l'uomo che lo aveva strattonato alla spalla e lo avrebbe affrontato a colpi di pietra, procurandogli una lesione al gomito. Immediata la reazione di un altro papà e di una mamma che si sarebbero gettati addosso al marocchino, colpendolo più volte al viso tanto da procurargli la frattura del setto nasale. Una volta atterrato il rivale avrebbero proseguito il "pestaggio" a calci e pugni, causando al nordafricano anche lesioni alle braccia e alle gambe, il tutto per una prognosi al pronto soccorso di circa 20 giorni.