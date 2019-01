Sexy estorsione da 70mila euro ad un disabile, patteggiano in tre

Tre patteggiamenti e una remissione di querela. Si è concluso così il procedimento penale a carico di quattro persone, due sorelle di 23 e 25 anni e due uomini, indagati dalla Procura di Treviso con l'accusa di circonvenzione di incapace e estorsione ai danni di un uomo di 45 anni, disabile mentale residente a Castelfranco, a cui sarebbero riusciti a "fregare" 70 mila euro grazie ad una truffa a sfondo sessuale.

Secondo la ricostruzione della Procura l'uomo, sposato, sarebbe stato agganciato dalla più giovane delle sorelle, con cui avrebbe iniziato una relazione sentimentale. Ad un certo punto la ragazza gli ha detto di essere incinta e ha cominciato a chiedere soldi per mantenere il segreto e non raccontare tutto alla moglie. E' a qual punto che sono entrati in campo i complici, di cui uno ha finto di essere il padre dell'amante, che hanno minacciato e vessato il disabile per oltre un anno. Poi, alla richiesta di ulteriori 10 mila per un aborto da eseguire in una clinica privata del meridione il 45enne ha deciso di mettere fine all'agonia denunciando i fatti ai carabinieri.