Rubano sedici bottiglie di superalcolici al supermercato: scoperti e denunciati

Un ragazzo cileno di 24 anni, residente a Casale sul Sile, ed un 44enne di San Fior, sono stati denunciati dai carabinieri di Castelfranco veneto per un furto messo a segno, nel pomeriggio di giovedì, all'interno del centro commerciale Iper. I due uomini, entrambi pregiudicati e già in passato autori di episodi simili, hanno rubato ben 16 bottiglie di superalcolici, per un valore di circa 170 euro. I taccheggiatori sono stati ben presto scoperti dagli addetti alla vigilanza che hanno subito allertato i carabinieri.

Sempre giovedì pomeriggio un altro centro commerciale, il "Silea-mare" di Silea, è finito nel mirino di una ladra di vestiti. Si tratta di una 55enne trevigiana, con precedenti alle spalle: la donna, secondo quanto accertato, ha trafugato vari capi d'abbigliamento dai negozi "Oviesse" e "Quello giusto" per un valore di circa 150 euro. La malvivente aveva staccato dai vestiti i dispositivi antitaccheggio, ignorando ve ne fossero di altri appesi agli abiti. Per i commessi non è stato difficile scoprire la malvivente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roncade che hanno arrestato la 55enne, finita ora agli arresti domiciliari.