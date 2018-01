Spaccio di ketamina, cocaina e hashish anche a minorenni: coppia in manette

CASTELFRANCO VENETO Ketamina ma anche hashish e cocaina. Queste le droghe smerciate, nel centro storico di Castelfranco, agli avventori dei locali della movida castellana, da una coppia di giovani pusher di Padova che sono stati arrestati mercoledì scorso dai carabinieri di Vedelago al termine di una lunga indagine. Si tratta di una 23enne e di un 21enne, entrambi accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori da tempo seguivano i movimenti sospetti della coppia che poteva vantare un "portafoglio clienti" di varie decine di giovani e giovanissimi acquirenti, alcuni minorenni. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un piccolo bazar delle droghe: 30 dosi di ketamina, 52 grammi della sostanza ancora da trattare, 12 grammi di cocaina, 13 grammi di hashish, 1000 euro in contanti oltre a sostanza da taglio.

L'indagine si sposta ora sul versante dei clienti degli spacciatori: nei prossimi giorni saranno in molti ad essere convocati in caserma per raccontare dei contatti avuti con la coppia padovana.