Arrestato a maggio, 29enne di nuovo in manette per spaccio

Dopo l'arresto per spaccio, nello corso mese di maggio, il giudice gli aveva concesso la libertà, sottoponendolo solo all'obbligo di firma quotidiano. Nei giorni scorsi è finito nuovamente in manette: durante il suo "tempo libero" continuava tranquillamente a vendere di dosi di cocaina, come nulla fosse. Si tratta di un 27enne kosovaro, residente a Castelfranco: nei suoi confronti il tribunale ha emesso un'ordinanza con cui il giovane dovrà ora restare ai domiciliari. Secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto il pusher, tra giugno e luglio, avrebbe più volte spacciato nel centro della città del Giorgione.

Sempre per quanto riguarda la lotta allo spaccio di droga i carabinieri di Riese Pio X hanno, nei giorni scorsi, denunciato un cittadino romeno di 35 anni, con precedenti. Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati 6,5 grammi di marijuana, 0,2 di mdma, 5 pastiglie di ecstasy e tre piante di marijuana, alte un metro abbondante, e vari semi pronti per essere piantati.