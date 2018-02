Pusher scoccava l'energia elettrica al condominio in cui vive

CASTELFRANCO VENETO Le spese condominiali, da qualche mese, erano lievitate sensibilmente. Residenti e amministratore di un condominio di Castelfranco, dopo un iniziale smarrimento, sono riusciti a capire il motivo di questa "anomalia". C'era uno "scroccone". Anzi, una "scroccona", una 28enne di origini dominicane, disoccupata: a smascherarla sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto che hanno scoperto l'allaccio abusivo tra la rete elettrica condominiale e quella del suo appartamento. Si stima che in alcuni mesi la caraibica abbia "rubato" energia elettrica per alcune centinaia di euro.

I militari però non erano entrati all'interno della sua abitazione per scoprire il furto di energia elettrica ma per una perquisizione: la 28enne era stata infatti sorpresa, nel centro di Castelfranco, con alcune dosi di cocaina destinate allo spaccio. In casa al dominicana nascondeva, riferisce il comandante dell'Arma di Castelfranco, Alessandro Albiero , un grammo di cocaina, 170 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento della droga. Per la 28enne è scattata una doppia denuncia per spaccio e per furto di energia elettrica.