Controlli anti-droga dei carabinieri: 18enne denunciato per spaccio

CASTELFRANCO VENETO Un 18enne denunciato per spaccio, un altro giovane segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e un 19enne denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un coltello che teneva in tasca. Questo l'esito di un controllo svolto durante il week end dai carabinieri nella prima periferia di Castelfranco. I militari del nucleo radiomobile hanno pizzicato il 18enne, residente nella zona come gli altri due giovani, in possesso di circa 17 grammi di hashish. Nel corso del fine settimana sono stati segnalati alla Prefettura anche un 30enne ed un 42enne, castellani, perchè pizzicati presso la stazione ferroviaria, rispettivamente con uno e cinque grammi di hashish.