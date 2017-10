Spacciava hashish in centro a Castelfranco, arrestato operaio 39enne

CASTELFRANCO VENETO Un 39enne di Castelfranco, di professione operaio e con piccoli precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile nel tardo pomeriggio di mercoledì, verso le 19, nel centro di Castelfranco. L'uomo è stato sorpreso a vendere dosi di hashish ad alcuni clienti. Perquisendo la sua abitazione i militari hanno trovato due panetti di droga, ognuno da 100 grammi, nascosti in garage e in camera da letto. Sequestrati anche alcune centinaia di euro. Il 39enne è stato arrestato, su richiesta del pm Giulio Caprarola, e nella mattinata di venerdì è comparso di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Il giudice ha disposto nei confronti del 39enne l'obbligo di firma. Gli assuntori, alcune decine, tra cui molti adulti, saranno sentiti in caserma. Ora gli investigatori cercheranno di comprendere il reale giro di spaccio gestito dall'uomo.