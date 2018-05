Barista minacciato: "Ti taglio la testa se non mi dai da bere"

CASTELFRANCO VENETO "Ti taglio la testa se non mi dai da bere": queste le raggelanti parole con cui un cittadino marocchino di 40 anni, ubriaco, ha minacciato un barista cinese che si era rifiutato di servirgli alcolici, vedendolo già alticcio. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfranco: qui alcuni passanti e residenti, molestati dal 40enne, hanno contattato il 112 chiedendo ai carabinieri di intervenire.

Quando i militari sono giunti nella zona lo straniero, pregiudicato e residente a San Pietro in Gu, si era già spostato all'interno del bar di fronte alla stazione. I carabinieri sono stati aggrediti fisicamente e insultati dal 40enne. Per lui è scattato inesorabile l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, lesioni, oltraggio e pure per tentata estorsione. Quest'ultimo reato è stato contestato proprio per la frase, inquietante, con cui il magrebino aveva cercato di farsi servire dal barista cinese. Lo straniero, comparso nella mattinata di oggi, lunedì, di fronte al giudice del tribunale di Treviso, sarà sottoposto ora ad obbligo di dimora nel Comune di residenza, in attesa del processo.