Colf trovato morto in casa, fatale una caduta

E' caduto violentemente a terra mentre era all'interno della sua abitazione ed è morto a causa delle gravi lesioni riportate in quello che sarebbe un banale, quanto tragico, incidente domestico. A perdere la vita Stefano Conte, 61 anni, collaboratore domestico che viveva in via San Pio X, a Castelfranco Veneto. Presso la sua abitazione, nella serata di lunedì, sono giunti gli infermieri del Suem 118 e i carabinieri di Castelfranco Veneto che sono stati allertati dai famigliari dell'uomo, preoccupati perchè non avevano più sue notizie. Gli investigatori hanno accertato che la morte era stata causata da un incidente domestico, escludendo eventuali responsabilità di terzi. Non si esclude che la Procura di Treviso decida per lo svolgimento di un'autopsia.