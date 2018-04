TEDXCastelfranco Veneto partecipa al TEDFest di New York

CASTELFRANCO VENETO L’evento TEDFest si tiene dal 10 al 14 aprile 2018 presso il St. Ann’s Warehouse di Brooklyn, New York, nel quartiere DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass).L’incontro è organizzato da TED per la sua community presente in tutto il mondo. A rappresentare TEDxCastelfrancoVeneto saranno presenti Alice Di Pasquale, Andrea Vial e Giovanni Tosato, castellani con età media di 24 anni. Gli oltre 500 TEDxers presenti potranno assistere in diretta allo streamig dell’evento TED2018 “The Age of Amazement” che si svolgerà al Vancouver Convention Centre.Tra gli speaker ospiti di fama mondiale che saranno presenti ricordiamo Kirsty Duncan, Giada Gerboni, Renzo Piano, Steven Pinker, Mark Pollock, Zachary R. Wood e Luhan Yang. Alice, Andrea e Giovanni si potranno confrontare con altri giovani membri della community TEDx e dialogare così con loro coetanei provenienti da tutto il mondo. I ragazzi sono entusiasti all’idea di poter condividere una volta tornati, la loro esperienza con la città di Castelfranco Veneto.Ad organizzare TEDFest è TED (Technology, Entertainment and Design), organizzazione no-profit nata nel 1984 come convegno in California che vuole condividere idee di valore. Attraverso una conferenza annuale, TED propone al suo pubblico TED Talks con ospiti impegnati in qualsiasi settore e disciplina. TED si è diffuso nel mondo attraverso TEDx, un programma di eventi locali indipendenti il cui format rimane ispirato al modello californiano.

Ogni evento TEDx opera tramite una licenza concessa da TED e deve agire rispettandone le direttive principali. Il team e gli ospiti invitati sono tutti volontari che si dedicano al progetto con passione e dedizione. Gli speaker provenienti dai vari settori disciplinari condividono con il pubblico le loro idee ed esperienze in talks di al massimo 18 minuti. TEDxCastelfrancoVeneto è nato nel 2016 dalla volontà di un gruppo di giovani guidati da Andrea Vial che vogliono condividere questo progetto con tutta la cittadinanza. Il gruppo tedxcastelfrancoveneto.comoltre ad organizzare ogni anno l’evento ufficiale presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, è anche promotore della fiera della tecnologia Vision Garden.