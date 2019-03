Investe ciclista sulle strisce, assolto: impossibile evitare l'impatto

Anche il giudizio di secondo grado ha confermato l'assoluzione davanti al giudice di pace di Enzo Todaro, il 58enne di Castelfranco finito alla sbarra con l'accusa di lesioni gravissime causate in un grave incidente stradale avvenuto il 29 ottobre del 2012 in Viale Europa a Castelfranco, a Rino Basso, che aveva riportato danni biologici gravemente invalidanti tanto da dover ricorrere ad un amministratore di sostegno.

Secondo la ricostruzione dell'incidente Todaro, mentre procedeva a bordo del suo Mercedes lungo viale Europa, non avrebbe frenato al passaggio di Basso - che si trovava in sella alla sua bicicletta - sulle strisce pedonali. Secondo la difesa l'urto non sarebbe stato evitabile perché l'investito avrebbe iniziato l'attraversamento in maniera improvvisa non dando il tempo a Todaro di poter fermare la macchina. «Me lo sono trovato davanti all'improvviso»: aveva raccontato il 58enne, rimasto molto scosso per l'accaduto.

Basso, colpito in pieno dalla vettura, riportò un trauma cranico commotivo e una emoraggia cerebrale, a cui era era seguita una neuropatia critica assonale. La diagnosi finale fu tetraparesi spastica e deficit cognitivo. La Procura e la famiglia dell'uomo, che si era costituita parte civile chiedendo un risarcimento danni di oltre un milione di euro, avevano fatto ricorso contro la sentenza del giudice di pace ma anche il secondo grado ha confermato l'assoluzione.