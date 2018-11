Schiaffi ad una capotreno, condannato un 28enne

E' una vera e propria "stangata" quella inflitta stamani, lunedì, in Tribunale a Treviso dal giudice monocratico Lonardo Bianco ad un cittadino cingalese, finito a processo con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale per aver rifilato un ceffone alla capotreno che lo aveva fatto scendere dal vagone in cui stava viaggiando, da Treviso e Vicenza, senza biglietto.

Sei mesi senza sospensione la pena esemplare nei confronti del 28enne protagonista della vicenda, che in passato aveva ricevuto anche un decreto di allontanamento dal territorio nazionale da parte della Prefettura di Brindisi. Il pubblico ministero aveva chiesto 4 mesi di sospensione con le attenuanti e la sospensione mentre la difesa aveva invocato la riqualificazione del reato in lesioni semplici. Ma il giudice è stato durissimo e ora l'uomo dovrà presentare ricorso in appello se non vuole finire in galera.