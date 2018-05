Anziane truffate dai finti addetti del gas: bottino di 6mila euro

CASTELFRANCO VENETO Seimila euro in contanti. E' questo il bottino trafugato da una banda di esperti truffatori all'interno dell'abitazione di due anziane sorelle, di 84 e 89 anni, residenti a Castelfranco Veneto in via dei Carpani. L'episodio è avvenuto nella giornata di martedì primo maggio. Ad entrare in azione due finti addetti del gas che hanno bussato alla porta delle donne per una verifica dell'impianto. In seguito presso l'abitazione è giunto un complice dei tecnici, un sedicente appartenente alle forze dell'ordine che ha avvertitito le anziane del pericolo dovuto ad alcuni furti messi a segno della zona. Era questo, ovviamente, un pretesto per scoprire dove le anziane nascondevano il denaro che poi, fatalmente, è sparito. Il furto è stato scoperto poco dopo dalle sorelle che hanno poi contattato i carabinieri di Castelfranco Veneto. Acquisito dagli investigatori un identikit dei malviventi.