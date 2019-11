Vende polizze assicurative a prezzi stracciati sul web, truffatore smascherato

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa, D.M., 43enne della provincia di Capua (Caserta), già conosciuto alle forze dell'ordine. Il campano aveva pubblicato, qualche tempo fa su un portale internet, la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa Rca ad un prezzo particolarmente vantaggioso. A cadere nella trappola sono stati due coniugi 60enni di Castelfranco Veneto, i quali gli hanno versato un premio iniziale di 56 euro su una carta prepagata. Ottenuto il denaro, il truffatore si è reso irreperibile. Le sue vittime non hanno potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri che hanno identificato e denunciato l'autore del raggiro.