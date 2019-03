Truffa del resto, farmacista reagisce e mette in fuga due nomadi

Due nomadi originarie di Udine, una 35enne e una 25enne, sono state denunciate dai carabinieri di Castelfranco per tentata truffa. Le donne, lo scorso 28 dicembre, si erano rese protagoniste del classico raggiro del "resto" presso la farmacia "Ai due angeli" di Castelfranco, in via San Daniele. Il blitz delle nomadi venne interamente immortalato dalle telecamere di videosorveglianza interne alla farmacia. Una delle donne entro nel negozio e chiese alla farmacista di poter acquistare una siringa, dal costo di pochi centesimi, porgendo una banconota da 50 euro.

Poi, distraendola con una serie di domande, la nomade ha consegnato alcuni centesimi e si è ripresa, senza farsi vedere, la banconota. La malvivente ha poi richiesto alla farmacista che le fosse resa la banconota da 50 euro, mostrando il portafogli vuoto. La farmacista fortunatamente non cadde nel tranello: disse che avrebbe controllato visionando le telecamere quanto avvenuto nella farmacia. La nomade, a quel punto, decise di scappare all'esterno e si dileguò a bordo dell'auto guidata da una complice.