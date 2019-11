Truffa del postamat, vuole vendere quattro pneumatici: raggiro di mille euro

I carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa un 27enne della provincia di Venezia. Il giovane, dimostratosi inizialmente interessato all'acquisto di quattro pneumatici per auto pubblicati in internet, ha poi indotto il venditore, un 51enne di Castelfranco Veneto, ad effettuare a suo favore due ricariche su carta prepagata, dell'importo complessivo di 1.000 euro. Si tratta purtroppo dell'ennesimo caso della così detta "truffa del postamat".