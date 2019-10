Ennesima "truffa del postamat", 60enne truffata di 2mila euro

Ennesima "truffa del postamat" nella Castellana. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa F.D., 41enne della provincia di Mantova, conosciuto alla giustizia. Il malvivente ha risposto all'annuncio, comparso in internet, di acquisto di una bicicletta che aveva pubblicato una signora 60enne di Castelfranco. La donna, attirata ad uno sportello, è stata indotta ad effettuare due ricariche su carta prepagata per un importo di 1000 euro, prima di rendersi irreperibile.