Cocaina, marijuana e droghe sintetiche: doppio arresto dei carabinieri

Nella serata di lunedì i carabinieri dell'aliquota operativa di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione di stupefacenti F. E,., 37enne di Riese Pio X, trovato in possesso di 317 grammi di marijuana, 8,7 grammi di cocaina, una pianta di cannabis e una serra artigianale per la maturazione delle piante. Attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Sempre ieri i militari della stazione di Vedelago hanno arrestato G. F., 37enne di Preganziol, al quale sono stati sequestrati 6,7 grammi di cocaina, 8,2 grammi di metanfetamina e 4 pastiglie di ecstasy, trattenuto presso queste camere di sicurezza. Entrambi gli arresti sono stati convalidati nel pomeriggio di oggi, martedì.