Ruba due giacche da "Vendramini": 46enne arrestato dai carabinieri

CASTELFRANCO VENETO Un cittadino rumeno di 46 anni, N.V., è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco Veneto per furto, resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. L'episodio che lo ha visto come protagonista risale alla sabato scorso quando lo straniero, senza fissa dimora, è stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza del negozio di abbigliamento "Vendramini", presso il centro commerciale "I giardini del sole", dopo aver rubato due giacche del valore di circa 440 euro. Il 46enne aveva nascosto la refurtiva all'interno di una borsa, foderata di alluminio all'interno per aggirare i dispositivi anti-taccheggio. I suoi movimenti sospetti non sono però sfuggiti agli addetti alla sicurezza che lo hanno bloccato in attesa dell'arrivo dei carabinieri di Castelfranco. I militari hanno avuto non poca difficoltà nel bloccare lo straniero che non voleva esibire i documenti d'identità.