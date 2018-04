Castelfranco Veneto: domenica 8 aprile 21esima "Festa degli aquiloni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CASTELFRANCO VENETO Domenica 8 aprile, dalle ore 9.30 del mattino fino a sera, torna puntuale a Castelfranco Veneto “Idee per Volare”. La manifestazione lanciata 21 anni fa dalla cooperativa sociale L'Incontro, con l'obiettivo di creare una grande festa per l'inclusione sociale, in cui tutti possano essere protagonisti: dai più piccoli, agli anziani. Gli ingredienti sono quelli “classici”, che attirano ogni anno migliaia di persone sui prati e negli spazi verdi dell'azienda agricola biologica Campoverde in via Loreggia di Salvarosa, al civico 36, a Castelfranco Veneto. Ossia l'esibizione degli aquiloni (che i ragazzini realizzano in gran parte durante l'anno, nelle scuole del circondario, all'interno di laboratori in cui lavorano fianco a fianco con persone con disagio mentale), spettacoli di musica ed intrattenimento, visite alla Fattoria Didattica e all'Atelier di Campoverde, esibizione del coro Art Voice Academy, mercatini solidali, anche con la possibilità di acquistare prodotti da agricoltura biologica e di pranzare allo stand gastronomico della festa oppure nei vari punti ristoro. L'accesso alla manifestazione è gratuito, con un'ampia possibilità di parcheggio; vivamente consigliato l'uso della bici, in quanto si tratta di una festa rispettosa dell'ambiente. In caso di maltempo, tutto sarà rinviato alla domenica successiva, ossia al 15 aprile.

“Idee per Volare” è promossa dalla cooperativa sociale L'Incontro insieme alla rete di cooperative sociali per lo sviluppo del territorio Consorzio In Concerto, con il patrocinio della Città di Castelfranco Veneto, della Regione Veneto, dell'Ulss 2 Marca Trevigiana e di tutti i Comuni dell’area ex Ulss 8. Anche quest'anno nell’ambito della manifestazione viene proposto ai bambini che frequentano le scuole primarie e medie il concorso a premi “Disegna la tua idea per volare”. I disegni, con qualsiasi tecnica, possono essere realizzati a casa oppure direttamente nel luogo della festa; devono avere una dimensione massima da foglio A4 (210x297mm). I tre più originali saranno premiati con buoni acquisto per materiale didattica. Il regolamento completo del concorso è visionabile alla pagina Facebook L'Incontro Cooperativa Sociale.