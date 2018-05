Castello di Godega: auto di lusso fantasma, altre denunce alla cricca

CASTELLO DI GODEGO Attraverso una concessionaria di Castello di Godego "piazzavano" a prezzi stracciati (con sconti anche di 10mila euro) auto di lusso "fantasma" provenienti dalla Germania. Bmw, Mercedes, Audi, Porsche. Vetture da sogno che puntualmente non venivano mai consegnate nonostante fossero state regolarmente pagate. La sede trevigiana, le vetture esposte in concessionaria oltre a quelle pubblicizzate sul web erano solo uno specchio per le allodole: un trucco per nascondere una truffa che dalla Marca si sta estendendo anche ad altre province italiane, quelle da cui provengono decine di clienti vittime del raggiro. Nei giorni scorsi, dopo l'indagine avviata da un cittadino di Reggio Emilia, i carabinieri di Cavriago hanno denunciato ben cinque persone: un 20enne trevigiano, un 44 vicentino, un 23enne trapanese, un 45enne romeno ed un 47enne rovigotto. Una cricca specializzata, con decine di raggiri messi a segno in tutta Italia.