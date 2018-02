Truffatore seriale di anziane, 43enne arrestato dai carabinieri

CASTELLO DI GODEGO Lo scorso 16 febbraio, fingendo di essere un appartenente alle forze di polizia, aveva telefonato ad una 77enne di Castello di Godego raccontando che il figlio era stato coinvolto in un incidente stradale e che lo stesso non aveva la patente. Per "sistemare" la situazione bastava pagare 7mila euro, il costo dell'assistenza di un avvocato. La truffa, l'ennesima, era andata in porto: dopo la conversazione telefonica con la donna il finto legale si era presentato a casa della donna per farsi consegnare il maltolto, circa 2mila euro in gioielli.

Quando l'anziana ha scoperto il raggiro, il malvivente era ormai lontano e alla donna non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri. I militari di Castelfranco hanno identificato e denunciato il responsabile della truffa. Si tratta di M.S., 43enne napoletano, con vari precedenti specifici. La vittima lo ha riconosciuto da alcune foto: il malvivente aveva infatti già colpito nei mesi scorsi nella zona di Cassola ed era ben noto alle forze dell'ordine. Nel frattempo i carabinieri di Bassano del Grappa hanno fermato e arrestato in flagranza l'uomo, sorpreso dopo l'ennesimo colpo ai danni di un'anziana. Questa volta ad attenderlo non c'erano "soldi facili" ma i militari, precedentemente allertati da quella che doveva essere la sua ennesima vittima.