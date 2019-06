Litiga con la convivente, i vicini chiamano i carabinieri: scoperta serra di marijuana

In casa aveva una piccola serra casalinga per la produzione di "erba", con ben otto piante di marijuana. Quella che doveva essere una coltivazione “segreta”, probabilmente a proprio uso e consumo, è stata scoperta nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco, in un appartamento di una palazzina di Castello di Godego. A finire nei guai un 57enne che è stato denunciato. I militari avevano raggiunto la sua abitazione, scoprendo così la mini-piantagione, per mettere fine ad una lite tra lui e la sua convivente. A chiamare i militari sono stati alcuni vicini di casa dell'uomo, preoccupati per le urla che provenivano dall'abitazione del 57enne e della donna.