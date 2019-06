Stroncato da un infarto nella notte, muore insegnante di 54 anni

E' stato stroncato da un infarto, fatale, da cui è stato colto mentre stava dormendo, nel cuore della notte tra domenica e lunedì. Tragedia a Castello di Godego per l'improvvisa scomparsa di Salvatore Sallemi, 54 anni, insegnante di sostegno alle scuole medie Giorgione di Castelfranco ed in quelle di Treville. Sallemi, originario di Sommatino (Caltanissetta), viveva da anni nella Marca, a Castello di Godego insieme alla moglie Rosy, anche lei docente, ed al figlio Emanuele, giovane promessa della Godigese. La notizia della sua morte si è propagata rapidamente a Castello di Godego, ma anche a Castelfranco, dov’era molto conosciuto per il suo lavoro a scuola nell'istituto comprensivo 1 di Castelfranco. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in Sicilia.