Dopo lo sfratto viene perseguitata dai proprietari, a processo per stalking

Perseguitata per 5 mila euro, corrispondenti ai canoni di affitto non pagato dopo lo sfratto esecutivo per morosità. La vittima, una donna romena di 30 anni residente a Castello di Godego. ha sporto quattro denunce per stalking, di cui l'ultima a fine dello scorso maggio, nei confronti di un uomo 79enne e del figlio 51enne, anche loro di Castello di Godego, che però hanno continuata a pedinarla, a cercarla sul posto di lavoro e soprattutto minacciarla di morte.

«Romena di m..., ti ammazzo»: le avrebbe detto il più giovane dei due presunti persecutori, che diverse volte si sarebbe anche presentato al bar dove la giovane lavora insultandola e rovesciando sacchi di spazzatura sul bancone. La 30enne, che è assistita dall'avvocato Pierantonio Menapace, si sarebbe ritrovata in difficoltà economiche dopo la separazione e avrebbe quindi smesso di pagare l'affitto. Dopo averla sfrattata per morosità il proprietario dell'appartamento e il figlio non hanno però percorso le vie legali decidendo piuttosto di farsi giustizia da soli.