Cavallo finisce nella vasca dei pesci, recuperato dai vigili del fuoco

ORMELLE Un'operazione di recupero davvero particolare quella operata dai vigili del fuoco di Treviso. Nella mattinata di oggi, 13 gennaio, verso le 10.30, gli uomini dei vigili del fuoco sono intervenuti in un allevamento di pesci in via Faè, tra San Polo e Ormelle, poco distante dall'azienda Agropiave. Un cavallo, di proprietà dell'allevamento ittico, è scivolato in una vasca piena di pesci profonda ben due metri. L'animale è così rimasto intrappolato con l'acqua che arrivava a circa un metro ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo grazie all'ausilio di una rampa. Fortunatamente il cavallo non è rimasto ferito.