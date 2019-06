Rubano la borsa alla ospite di un albergo, ladri incastrati dalle telecamere

Erano entrambi ospiti di un albergo della Marca, l'hotel "Canova" di Cavaso del Tomba, di passaggio per motivi di lavoro. L'occasione, è proprio il caso di dirlo, fa l'uomo ladro e così due operai edili, un 40enne di Manfredonia (Foggia) e un 53enne residente a Verbania ma di origini napoletane, hanno pensato bene (si fa per dire) di prendere e portare via una borsa dimenticata nel plateatico dell'hotel e di proprietà di un'altra ospite della struttura alberghiera, una turista di origini spagnole, ma residente nel varesotto. All'interno della borsa erano presenti circa 200 euro in contanti . L'ospite dell'albergo si è subito rivolta ai carabinieri della stazione di Pederobba che nell'arco di pochi giorni, visionando le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'hotel, hanno identificato e denunciato gli autori del furto, immortalati in modo inequivocabine. I due, messi di fronte alle proprie responsabilità, hanno raccontato di aver gettato via la borsa dopo averla "ripulita" dal denaro: mai avrebbero immaginato di essere scoperti.