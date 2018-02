Schianto frontale tra auto e furgone, quattro feriti portati in ospedale

CAVASO DEL TOMBA E' di quattro feriti, tutti miracolosamente non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì, lungo via Valcavasia, al confine tra i Comuni di Cavaso del Tomba e Pederobba. L'episodio poco dopo le 9.30. A scontrarsi frontalmente un furgone, di proprietà di una ditta di distribuzione di depliant pubblicitari, e un'auto. Non ancora chiara la dinamica dello schianto, al vaglio ora della polizia stradale. Entrambi i mezzi, nell'urto, sono finiti fuori strada, nel fossato. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'elicottero del Suem 118 e i vigili del fuoco di Montebelluna. Il traffico nella zona è rimasto a lungo bloccato. Il ferito con lesioni più importanti è stato trasportato in ospedale a Treviso, due al nosocomio di Montebelluna e infine un quarto al presidio di Valdobbiadene.