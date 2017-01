Dieci cori e otto fanfare: ecco i protagonisti di un cd per l’Adunata del Piave-Treviso 2017

TREVISO Dieci cori e otto fanfare per un totale di oltre 600 persone coinvolte. Ecco i protagonisti di un doppio cd inserito in un cofanetto speciale realizzato in vista della 90a Adunata Nazionale ANA, l’Adunata del Piave-Treviso 2017. Il progetto coordinato da Giuliano Martignano, consigliere della Sezione ANA di Treviso, è frutto di un’ampia collaborazione tra le Sezioni che organizzano l’Adunata e dunque vede il coinvolgimento anche di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto con lo scopo di valorizzare al meglio il patrimonio musicale, i musicisti e i coristi attivi sul territorio.

Le registrazioni si sono svolte in cinque giornate tra il 28 dicembre 2016 e il 29 gennaio 2017 nel Teatro delle Voci nel quartiere di San Liberale a Treviso, in cui opera lo studio di registrazione più grande d’Italia e uno tra i più importanti d’Europa (ricordiamo che il famoso trio “Il Volo” ha registrato proprio qui il suo ultimo lavoro). Sarà dunque un prodotto di qualità, che verrà presentato ufficialmente l’8 aprile durante un mega concerto corale in cui si esibiranno i dieci cori delle Sezioni ANA. Il doppio cd (uno per i cori e uno per le fanfare) conterrà 35 brani di diversa tipologia e stile, si va dalle classiche canzoni alpine a musiche contemporanee.

Si tratta di una produzione d’eccellenza, con tiratura importante, che troverà ampio riscontro durante l’Adunata del Piave. Il cofanetto, che ha tra gli sponsor principali Asco Holding, costerà 10 euro e sarà reperibile da metà marzo nel negozio ANA in piazza dei Signori e nelle sedi sezionali. “In questo progetto – dichiara Giuliano Martignago - il Piave diventa luogo ideale di confronto e di collaborazione lungo una direttrice temporale che lo ha prima visto protagonista di una scheggia di storia, per divenire ora una piccola perla di presente”.