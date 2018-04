Cede l'asfalto, buca profonda mezzo metro in via Santa Bona nuova

La video-denuncia dell'ex consigliere comunale Enrico Renosto: "Le strade della periferia sono una groviera pericolossima: ci sono tante buche e scarsa manutenzione, Treviso non può essere Baghdad. La prossima amministrazione deve intervenire con fondi strutturali dedicati alle periferie. L'idea del bilancio di quartiere può essere la soluzione"

LA REPLICA DEL COMUNE Operai al lavoro questa mattina per coprire una buca che si era creata per cause ancora da approfondire in via Santa Bona Nuova. L’intervento è scattato non appena alcuni cittadini hanno contattato l’assessore ai lavori pubblici Ofelio Michielan che anche questo pomeriggio è tornato sul posto per verificare lo stato della strada: “Ringrazio gli operai che sono subito intervenuti - dice l’assessore - al momento stanno verificando anche le cause del danno alla strada. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un'infiltrazione di acqua che dovrà essere risolta”.