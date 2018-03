Via libera dalla Provincia: nei forni della Cementi Rossi si potrà bruciare la plastica

PEDEROBBA A distanza di un mese dall'ok della conferenza dei servizi, la Cementi Rossi ha ottenuto nelle scorse anche il via libera ufficiale da parte della Provincia che, rilasciando la nuova autorizzazione integrata ambientale, ha permesso allo stabilimento di Pederobba la combustione di plastiche derivanti dalla raccolta differenziata in sostituzione degli pneumatici triturati, attualmente in uso.

Un via libera destinato a far discutere gli ambientalisti visto che i lavori di adeguamento per il nuovo impianto di combustione inizieranno già dal mese di maggio, come riportato da "La Tribuna di Treviso". Entro un mese però la Cementi Rossi dovrà presentare una serie di garanzie non di poco conto. Si parla di un'assicurazione per inquinamento con un massimale da un milione e ottocentomila euro, oltre a una garanzia fidejussoria superiore a novecentomila euro per poter avviare i lavori della nuova area di stoccaggio rifiuti dove il nuovo combustibile potrebbe iniziare a bruciare già entro il 2021.