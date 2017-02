"Sano, vegano, italiano": una cena con Red e Chiara Canzian con le ricette del libro

TREVISO Una cena gourmet all'insegna del valore etico del veganismo, in compagnia di Red e Chiara Canzian che presenteranno alcune delle ricette del loro nuovo libro “Sano, vegano, italiano”.

Giovedì 23 febbraio alle 18:30 la presentazione in anteprima nazionale al Supermercato del Libro (Via Castellana, 37, Treviso), alle 20:30 la cena al BHR Treviso Hotel preparata dall'autrice e chef vegana Chiara Canzian, in collaborazione con lo staff del DiVino Osteria Trevigiana.

Un'occasione esclusiva per conoscere da vicino il noto cantante dei Pooh e sua figlia Chiara, gustare le loro ricette e sperimentare piatti veggie originali e delicati.

Prenotazione obbligatoria, costo della cena: Euro 55 a persona / Euro 95 a coppia con una copia del libro in omaggio.