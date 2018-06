Godega in festa per i 100 anni di Luigia Zanette

GODEGA DI SANT'URBANO Paese in festa, lunedì 25 giugno, per un compelanno davvero speciale. Sindaco e amministrazione comunale hanno festeggiato la centenaria Luigia Zanette residente a Godega in Via Palu. "Una donna ancora in forma, autosufficiente, lucida e con il sorriso. - afferma il prima cittadino Paola Guzzo - Una donna che ha visto passare di fronte ai suoi occhi diverse generazioni e che ha visto i profondi cambiamenti delle nostre terre". Così dopo la grande festa con la famiglia, figli, nipoti e pronipoti anche l'amministrazione comunale ha voluto fare gli auguri con una speciale visita alla signora Luigia.