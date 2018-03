Treviso, tutto pronto per i centri estivi 2018 di Coop Comunica

TREVISO Nel 2017 la Cooperativa Comunica ha gestito tra Centri Estivi, Camp Sportivi, Camp in Lingua Inglese, Kinder Camp e prescuola ben 3.500 bambini dai 3 ai 13 in 22 diverse sedi, con uno staff di circa 300 coordinatori, animatori, insegnanti, operatori e la collaborazione di Comuni, Scuole, Parrocchie, Polisportive e realtà del territorio. Domani alle 19.00 nella prestigiosa Sala Verde di Palazzo Rinaldi a Treviso, ospiti del Comune di Treviso con cui Comunica collabora dal 2016 nella realizzazione dei Centri Estivi Comunali, verranno presentate le attività 2018 dell'estate della Coop, un programma nuovamente ricchissimo di attività e diffuso in tutto il territorio (oltre a Treviso con il Comune e con parrocchie e privati, Comunica gestisce centri estivi e camp anche a Mogliano, Villorba, Silea, Paese, Vittorio Veneto, Carbonera, Arcade, Casier, Povegliano, Vidor,Roncade, Cartura-Pd, La Giraffa-Pd), diffuso per tutti i mesi estivi e in grado di venire incontro alle esigenze delle famiglie che possono affidare i loro figli a personale esperto e qualificato (con certificazione) per settimane di vacanza, formazione e divertimento di alta qualità

Quest'anno il tema che farà da "fil rouge" dei Centri Estivi di Comunica è l'arte, con le "dieci arti" protagoniste al motto di "La Cultura è un Gioco": sarà un giovane Antonio Canova, scultore trevigiano settecentesco famoso in tutto il Mondo, il personaggio che in tutti i centri estivi 2018 porterà con giochi e laboratori i giovani del territorio nel mondo delle arti, tra pittura e fumetto, musica e cinema, scultura e danza, dando vita ad un'altra estate indimenticabile.

L'evento di domani a Palazzo Rinaldi, dopo i saluti del Sindaco di Treviso Giovanni Manildo e del Presidente di Comunica Matteo Marconi, sarà un vero e proprio spettacolo con la partecipazione del fumettista trevigiano Fred Dalla Rosa (visto spesso su Rai Uno a Porta a Porta ospite di Bruno Vespa, che ha curato anche la prefazione del suo libro a fumetti "Un Pollo in Classe", contro il bullismo) che vivacizzerà con le sue incursioni la presentazione del responsabile dell'estate di Comunica Christian Bruniera e del suo staff di coordinatori. Presenterà Simone Fregonese, responsabile comunicazione della Coop Comunica. L'evento verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina ufficiale Comunica Cooperativa.